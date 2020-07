Stefano De Martino, la Marcuzzi rompe il silenzio e commenta il flirt (Di domenica 5 luglio 2020) Continua il giallo che vede protagonisti Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez: questa volta la conduttrice de ‘Le Iene‘ non tace De Martino e Marcuzzi, Fonte foto: Instagram (@alessiaMarcuzzi; @StefanodeMartino)Il trio formato da Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far parlare il mondo del gossip e dopo la notizia della presunta relazione tra il conduttore di ‘Made In Sud‘ e la conduttrice de ‘Le Iene‘ i fan si sono schierati dicendo la loro. Per il noto ballerino gli ultimi giorni sono stati davvero duri, lontano da suo figlio Santiago, Stefano ha dovuto fare i conti con le voci di corridoio che lo vedrebbero coinvolto in una relazione con Alessia e che quindi il motivo della rottura con la bella argentina sia dovuta proprio alla scoperta del flirt da parte di Belen. De Martino, ... Leggi su chenews

