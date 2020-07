Stefano De Martino, Dagospia rincara la dose e svela come Belen Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento. Intanto la showgirl se la spassa a Capri con… Nina Moric! (Foto) (Di domenica 5 luglio 2020) La vita sentimentale di Belen Rodriguez è al centro del gossip di questa estate. La bella argentina, dopo l’ennesima rottura con il ballerino Stefano De Martino, sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto all’ imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I motivi della fine del suo matrimonio non sono stati resi noti, ma da qualche giorno si vociferava un presunto tradimento, ai danni dell’argentina, con Alessia Marcuzzi, rumors però smentiti dallo stesso De Martino. Eppure Dagospia.it è tornato a fornirci nuovi dettagli sulla vicenda, svelando come la Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento del suo amato: A Stefano De Martino, che frigna invocando il rispetto per i figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna in testa, grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’Ipad di lui che lei aveva ... Leggi su isaechia

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - 101AnagrammiZen : @ExplorerLento Stefano De Martino --> Ama fottersi donne - massidanu : @LaSconosciuta8 Tra caviale è mac Donald preferisco il mac, che paragone del cazzo??????il peggiore che abbia mai lett… - Monstersunderu : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - Francym97 : RT @PamelaFerrara: La decadenza di una società è evidente quando Stefano De Martino dichiara di essere consapevole della posizione mediatic… -