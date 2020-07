Stati popolari, l’urlo rap di Kento: «La pandemia ha reso invisibili anche noi che abbiamo palco e microfono» – Il video (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Una pandemia, quella da Coronavirus. «E abbiamo capito che forse tanto visibili non siamo neanche noi, musicisti, cantanti, quelli col microfono sul palco». Sul palco degli Stati popolari organizzati a Roma dal sindacalista e attivista Aboubakar Soumahoro – in risposta agli Stati Generali voluti nelle scorse settimane da Giuseppe Conte e tacciati di chiusura nei palazzi – c’è anche Kento, rapper impegnato, che interviene per raccontare le tante difficoltà del mondo dell’arte e della musica, amplificate dal lockdown e dalla crisi economica che l’epidemia ha reso schiacciante. «Se siamo Stati trattati con paternalismo troppe volte da chi comanda, allora», dice Kento prima di esibirsi con il suo rap. «Questa rimarrà la nostra lotta e quello di oggi deve ... Leggi su open.online

