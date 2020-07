Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: sono 5 i calciatori fermati (Di domenica 5 luglio 2020) Squalificati Serie A – sono 5 i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le tre gare andate in scena ieri, anticipi della 30ª giornata del massimo campionato italiano. Tutti e 5 ammoniti ma già in diffida e tutti per un turno: De Ligt e Dybala (Juventus), Duricic (Sassuolo), Izzo (Torino) e Tachtsidis (Lecce).L'articolo Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: sono 5 i calciatori fermati CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

