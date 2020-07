Squadra che vince non si cambia: Belen pronta al ritorno in televisione (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo il weekend romantico trascorso tra Napoli, Ischia e Capri insieme con Gianmaria Adonolfi, Belen Rodriguez non rientrerà a Milano, ma il viaggio sarà verso la capitale per registrare la prima puntata di Tù sì que vales. LEGGI ANCHE > Belen-Antinolfi, il party continua Dopo una serie di problemi dovuti al taglio di cachet post emergenza covid che ha colpito tutti i big Mediaset e Rai, la showgirl ha trovato la chiave giusta per rientrare nel programma dove per me qualche giorno la sua posizione ha iniziato a vacillare. LEGGI ANCHE > Belen vola a Capri da Gian Maria Antinolfi Belen Rodriguez torna al timone di Tù sì que vales Ma Squadra che vince non si cambia. Belen, farà parte delle dodici puntate della trasmissione . L'articolo Squadra che vince non si cambia: Belen pronta al ritorno in televisione proviene da ... Leggi su giornalettismo

