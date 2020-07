Spiagge per cani in Italia: le migliori dell’estate 2020, regione per regione (Di domenica 5 luglio 2020) Non tutte le Spiagge accettano i migliori amici dell’uomo, ma ce ne sono diverse attrezzate per tutti i bisogni e le esigenze dei nostri cani. Vediamo allora quali sono le migliori Spiagge per cani in Italia del 2020. migliori Spiagge Italiane per cani in Italia, regione per regione Chi possiede un cane può trovarsi in difficoltà a scegliere la propria meta estiva: non tutte le Spiagge accettano gli animali domestici, inoltre, le Spiagge devono essere attrezzate per ogni tipo di bisogno o esigenza dei cuccioli di casa. Vediamo allora quali sono le migliori Spiagge Italiane per cani, regione per regione. In Abruzzo, ad esempio, troviamo la Unica Beach, che si trova a Giulianova, in provincia di Teramo, sul Lungomare Zara. La spiaggia accetta cani di taglia piccola, taglia media e taglia grande. Tra i servizi possiamo trovare delle ciotole per i cani, un veterinario ... Leggi su correttainformazione

