Speleologi bloccati nella grotta a Roccamorice. Morto geologo dello Speleo club di Chieti (Di domenica 5 luglio 2020) Trovato Morto Alessio Carulli, 42 anni di Arielli (Chieti). Il geologo è deceduto a Roccamorice (Pe) dove il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto per soccorrere tre Speleologi rimasti bloccati nella grotta di Risorgenza. Carulli è stato trovato senza vita nella grotta, interessata da un forte allagamento. Il geologo di 42 anni apparteneva allo Speleo club di Chieti. Il corpo di Alessio è stato raggiunto dopo molte ore. L’allarme era stato lanciato da una persona che era a Roccamorice con loro ma non era entrata in grotta. Tre Speleologi erano rimasti bloccati nella cavità, con parti strette ed allagate, oltre un sifone riempitosi a circa 70 metri dall’ingresso. Sul posto sono sopraggiunti anche i mezzi del 118 e i vigili del fuoco con le idrovore per abbassare il livello dell’acqua. Prima erano stati recuperati due ... Leggi su laprimapagina

emergenzavvf : #Pescara, 3 speleologi bloccati in una grotta a Roccamorice, alle falde della Majella. @cnsasofficial e sommozzator… - emergenzavvf : #Pescara, speleologi bloccati in grotta a Roccamorice: recuperato il corpo senza vita del 3º escursionista. Comples… - Agenzia_Ansa : Trovato morto speleologo. Era disperso in una grotta di Risorgiva a Roccamorice, alle pendici della Maiella, nel Pe… - infoitinterno : Speleologi bloccati in una grotta nella Majella: c'è un disperso - bizcommunityit : Speleologi bloccati in una grotta sulla Majella: due tratti in salvo, il terzo trovato morto -