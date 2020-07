Spagna ancora nella morsa dei lockdown: zona rossa per 70mila persone in Galizia (Di domenica 5 luglio 2020) Sono 70mila le persone in lockdown nella Galizia, è il secondo deciso dalle autorità dopo la Catalogna a causa dell’incremento dei contagi da Covid Prima la Catalogna, ora la Galizia. La Spagna non può ancora mettersi alle spalle l’incubo Coronavirus ed è anzi costretta ad avviare nuovi lockdown localizzati ma che coinvolgono decine di migliaia … L'articolo Spagna ancora nella morsa dei lockdown: zona rossa per 70mila persone in Galizia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

occhio_notizie : La Spagna piomba, ancora una volta, nell'incubo del coronavirus - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spagna: Real vince a Bilbao, cerca allungo sul Barcellona Ramos ancora decisivo su rigore, blaugrana a -7 in campo stasera - stefano19 : @CurioGorilla Germania, Olanda, Svizzera, Spagna.....solo da noi c'è ancora la regione più popolosa del paese con l… - skyfuIIofstark : @enchantedmarvel Sii ero in Spagna ?? è stata la prima volta in assoluto e giuro che ancora mi tremano un po’ le gam… - Ileniasa25 : RT @WARNERMUSICIT: Dopo aver segnato ogni record in Italia con la sua ‘Una Volta Ancora’ Fred De Palma porta avanti il suo successo in Spag… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna ancora Spagna, ancora in aumento la disoccupazione a giugno Teleborsa A Perugia vince ancora Sonego. Il titolo femminile va a Samsonova

Un’altra vittoria convincente per Lorenzo Sonego. Il torinese, n. 46 ATP e testa di serie n. 1 del tabellone, dopo aver sollevato il trofeo dei Campionati assoluti di Todi la settimana scorsa vittorio ...

Foca monaca, torna in Italia dopo oltre mezzo secolo: la conferma nel Dna di un cucciolo. Esperti: “Ora protocolli per la conservazione”

Dopo oltre mezzo secolo la foca monaca è tornata in Italia. Nonostante negli ultimi anni non sia mancato qualche avvistamento sporadico di individui di passaggio, è il 2020 a portare con sé due segnal ...

Un’altra vittoria convincente per Lorenzo Sonego. Il torinese, n. 46 ATP e testa di serie n. 1 del tabellone, dopo aver sollevato il trofeo dei Campionati assoluti di Todi la settimana scorsa vittorio ...Dopo oltre mezzo secolo la foca monaca è tornata in Italia. Nonostante negli ultimi anni non sia mancato qualche avvistamento sporadico di individui di passaggio, è il 2020 a portare con sé due segnal ...