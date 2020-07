Sonia Bruganelli, la diretta con Laura Freddi. Paolo Bonolis: “Con Laura…” (Di domenica 5 luglio 2020) Ultimamente la vita sentimentale del passato di Paolo Bonolis sembra essere al centro dell’attenzione. Come risaputo, prima di incontrare l’attuale moglie Sonia Bruganelli, il conduttore ha avuto una storia con la collega Laura Freddi. Il triangolo amoroso cerca di mettere a tacere tutte le voci di corridoio una volta per tutte. Di recente Sonia Bruganelli è stata al fianco di Laura Freddi in una diretta sul web per Casa SDL. E successivamente è intervenuto proprio Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli: “Ci odiamo davvero? Ma quale odio!” Sonia Bruganelli presenta la sua ospite Laura Freddi così: “Ho invitato il passato dell’uomo con cui oggi sono felicemente sposata. Ci odiamo davvero? Ma quale odio!”. Così Laura aggiunge subito replicando: “E noi oggi siamo qui per mettere un bel punto e far partire ... Leggi su velvetgossip

