Sondaggio Regionali Puglia: “Emiliano è il candidato più affidabile”, lo sfidante del centrodestra Fitto staccato di dieci punti (Di domenica 5 luglio 2020) Michele Emiliano è il candidato che potrà “ricoprire in maniera migliore la carica di governatore per i prossimi 5 anni”. Lo dicono il 38,2% dei mille intervistati da Euromedia Research nell’ultimo Sondaggio realizzato sulle elezioni Regionali in Puglia. Lo sfidante del presidente uscente, il candidato del centrodestra Raffaele Fitto, è staccato in affidabilità di 10 punti e segue al 28%. Un divario che si assottiglia se però si guarda alle coalizioni: il centrosinistra raccoglierebbe il 38,6% dei voti, il centrodestra sarebbe a meno di un punto percentuale di distacco (37,8% dei consensi). Il Sondaggio, evidenzia Repubblica Bari, è commissionato da Piazze d’Italia, associazione costituita da esponenti vicini al governatore uscente. La rilevazione arriva mentre il Pd risponde all’appello del premier Giuseppe Conte ... Leggi su ilfattoquotidiano

