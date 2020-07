Sondaggi politici elettorali oggi 5 luglio 2020, trend 2019-2020 di Demopolis: crollo di Lega e Forza Italia (Di domenica 5 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 5 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Una perdita di ben 8 punti percentuali per la Lega di Matteo Salvini e una crescita davvero sostanziosa per Fratelli d’Italia: questo il dato più evidente dell’ultima rilevazione dell’istituto Demopolis, che ha operato un confronto tra i risultati delle elezioni europee di maggio 2019 con i dati degli stessi partiti ad inizio luglio 2020. Un confronto che vede il partito guidato da Giorgia Meloni aver triplicato i propri consensi. Ma vediamo qui di seguito nel dettaglio tutte le percentuali della rilevazione di Demopolis. Sondaggi politici elettorali, trend 2019-2020 di Demopolis: crollo di Lega e Forza Italia Dal confronto, come anticipato, emerge un forte calo della Lega di Matteo Salvini, che rispetto alle elezioni europee 2019 perde oltre 8 punti percentuali, mentre ... Leggi su tpi

