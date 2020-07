Sneijder conferma il ritorno: “Utrecht? Ho parlato con il mister” (Di domenica 5 luglio 2020) Sembrava pronto per un ruolo da dirigente o più vicino al campo nello staff tecnico del Galatasaray, invece, Wesley Sneijder, ex trequartista anche dell'Inter con la quale ha vinto tutto, potrebbe tornare a vestire i panni del calciatore. Dopo le indiscrezioni delle scorse giornate, l'olandese avrebbe confermato la volontà di provare ad indossare nuovamente gli scarpini da gioco.Sneijder: "parlato col mister dell'Utrecht"caption id="attachment 986943" align="alignnone" width="457" Sneijder (getty images)/captionCome riporta besoccer.com, l'olandese avrebbe parlato ad una emittente locale confermando in modo preciso le sue intenzioni: "Se tornerà a giocare? Ci penserò su, ne ho già parlato con Jordy", ha ammesso Sneijder confermando quindi di aver parlato con Jordy Zuidam, tecnico dell'Utrecht. L'ex stella del Triplete interista è ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sneijder conferma il ritorno: 'Utrecht? Ho parlato con il mister' - - Danesismo : RT @corradone91: #Sneijder potrebbe imitare #Robben e tornare a giocare dopo il ritiro. Wes, che si era ritirato ufficialmente nel 2018, sc… - corradone91 : #Sneijder potrebbe imitare #Robben e tornare a giocare dopo il ritiro. Wes, che si era ritirato ufficialmente nel 2… - FcInterNewsit : Sneijder conferma: 'Ritorno in campo con l'Utrecht, ci penso e ne ho parlato con Zuidam' -

Ultime Notizie dalla rete : Sneijder conferma Sneijder conferma il ritorno: “Utrecht? Ho parlato con il mister” ItaSportPress Sneijder verso il campionato olandese: pronto a tornare il ‘cigno di Utrecht’

Wesley Sneijder ha velatamente annunciato il suo ritorno fra i campi da gioco, che avverrà probabilmente con la maglia dell’Utrecht. La squadra olandese ospiterà con gioia il talento “di casa”, nativo ...

Wesley Sneijder e il possibile ritorno in campo con l’Utrecht: “Ci sto pensando”

Wesley Sneijder potrebbe decidere di tornare in campo, come ha già fatto il suo amico ed ex compagno di nazionale Arjen Robben. L'ex calciatore tra i protagonisti dello storico Triplete dell'Inter è f ...

Wesley Sneijder ha velatamente annunciato il suo ritorno fra i campi da gioco, che avverrà probabilmente con la maglia dell’Utrecht. La squadra olandese ospiterà con gioia il talento “di casa”, nativo ...Wesley Sneijder potrebbe decidere di tornare in campo, come ha già fatto il suo amico ed ex compagno di nazionale Arjen Robben. L'ex calciatore tra i protagonisti dello storico Triplete dell'Inter è f ...