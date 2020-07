Simona Izzo: “Caduta in acqua ‘come corpo morto cade’ nessuno si è buttato a salvarmi” (Di domenica 5 luglio 2020) “Sesto giorno di immobilità dopo una caduta tra una barca e l’altra per andare a fare un bagnetto”. Inizia così il video che Simona Izzo ha postato su Instagram per raccontare quanto le è capitato in vacanza a Capri. La moglie di Ricky Tognazzi si è detta determinata a proseguire con la scrittura del suo libro, cosa che ha messo a fuoco proprio durante l’inattività. Ma cosa le è successo esattamente? È caduta in mare mentre stava passando da un tender a uno yatch. Lei stessa ha detto: “La cosa che mi turba è che non si sia buttato nessuno perché io sono andata sotto “come corpo morto cade”. E la crew è rimasta lì impietrita e sentivo che dicevano: ‘La Izzo, la Izzo in acqua’, ma c***o buttatevi!“. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano

