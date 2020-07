Si farà il Cous Cous Fest 2020 di San Vito lo Capo (Di domenica 5 luglio 2020) Il Cous Cous Fest di San Vito lo Capo a settembre. La kermesse gastronomia più attesa dell’estate si farà. A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, è grande Festa per la notizia confermata che l’edizione numero 23 del Cous Cous Fest si farà. Il Cous Cous Fest è un evento tra i più attesi della stagione estiva del 2020. Un evento di respiro ormai internazionale. Non a caso è conosciuto come il Festival internazionale dell’integrazione culturale che quest’anno si svolgerà dal 18 al 27 settembre. Il sindaco di San Vito lo Capo, Giuseppe Peraino, lo aveva già anticipato che se ci fossero stati i presupposti non ci avrebbe rinunciato. E così è stato. Il via libera alla realizzazione della maniFestazione, che porta ogni anno migliaia da turisti e appassionati, è arrivato nella ... Leggi su direttasicilia

