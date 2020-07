Serie A, Napoli - Roma ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di domenica 5 luglio 2020) È il posticipo della 30ª giornata di Serie A. Allo stadio San Paolo il Napoli e la Roma si giocano il quinto posto in classifica. I partenopei arrivano dalla sconfitta contro l'Atalanta, che di fatto potrebbe aver chiuso ogni discorso Champions League; i giallorossi invece arrivano da un periodo nero e l'ambiente capitolino è caldissimo. Una sfida che si preannuncia molto tesa. Qui Napoli Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Ospina, out dopo l'infortunio alla testa rimediato nel match contro... Leggi su 90min

