Serie A, Napoli - Roma ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di domenica 5 luglio 2020) Il match che chiuderà la 30ª giornata di Serie A vedrà Napoli e Roma affrontarsi allo stadio San Paolo. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell'ultimo turno e si sfideranno per il quinto posto in classifica. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro. Le formazioni ufficiali di Napoli - Roma Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Ibanez; Zappacosta,... Leggi su 90min

