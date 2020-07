Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 5 giocatori squalificati, de Ligt e Dybala saltano il Milan (Di domenica 5 luglio 2020) In attesa che la 30esima giornata di campionato venga completata, il giudice sportivo ha reso noto la lista dei giocatori che sono stati squalificati a seguito delle tre partite che si sono disputate nella giornata di ieri. Sono in tutto cinque i giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti e cinque per una sola giornata e per aver ricevuto il quinto cartellino giallo della loro stagione: si tratta degli juventini Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, di Filip Djuricic del Sassuolo, di... Leggi su 90min

