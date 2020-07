Serie A, Inter k.o. in casa contro il Bologna. Vincono Napoli e Atalanta (Di domenica 5 luglio 2020) Serie A, il risultati di domenica 5 luglio 2020. A sorpresa Inter k.o. in casa contro il Bologna. Vincono Napoli e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 5 luglio. La trentesima giornata si apre subito con una grande sorpresa: Inter k.o. contro il Bologna. Nelle sfide delle 19.30 colpi esterni di Atalanta e Fiorentina contro Cagliari e Parma. Tris della Sampdoria alla Spal mentre Udinese e Genoa non vanno oltre il pareggio. Nel posticipo serale una magia di Insigne regala il successo al Napoli contro la Roma per 2-1. Serie A, i risultati di domenica 5 luglio Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 5 luglio, valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA e INFO STREAMING) Inter-Bologna 1-2Brescia-Hellas Verona 2-0Cagliari-Atalanta 0-1Parma-Fiorentina 0-2Sampdoria-Spal 3-0Udinese-Genoa 2-2Napoli-Roma 2-1 Sinisa ... Leggi su newsmondo

