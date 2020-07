Serie A, c’è Inter-Bologna: le formazioni ufficiali (Di domenica 5 luglio 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora si giocherà Inter-Bologna, match della trentesima giornata della Serie A. Da pochi minuti, Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Bologna. Eccole. Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi.Allenatore: Antonio Conte. Bologna (4-3-3-): 28 Skorupski; 14 Tomyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks; 21 Soriano, 8 Dominguez, 30 Schouten; 7 Orsolini, 99 Barrow, 10 Sansone.A disposizione: ... Leggi su intermagazine

