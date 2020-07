Serie A: accordo lontano tra Lega, Aic e tv per anticipare gli orari delle partite (Di domenica 5 luglio 2020) accordo lontano per il possibile anticipo degli orari delle partite di Serie A. Gli slot attuali, fissati alle 17.15, 19.30 e 21.45, potrebbero essere anticipati di un quarto d’ora o di mezzora, ma manca l’accordo tra Lega Serie A, Assocalciatori e detentori dei diritti tv. Il nodo, come spiega il Corriere della Sera, è Legato alla prima partita dei weekend, quella che si dovrebbe disputare, in tal caso, alle ore 16.45, orario che non piace ai calciatori. Leggi su sportface

