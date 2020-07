Selvaggia Lucarelli, il figlio contesta Salvini: identificato dalla Polizia (Di domenica 5 luglio 2020) Leon, il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, si è avvicinato a Matteo Salvini durante un comizio a Milano per esporgli i suoi dubbi sulle sue politiche. Il giovane ha voluto esprimere all’ex ministro, mentre scattava selfie con i suoi fan, la sua opinione in merito alle politiche da lui attuate, definendolo “razzista” e “omofobo“. Poco dopo degli agenti in borghese si sono avvicinati per chiedere i documenti a Leon Pappalardo. Il video del suo intervento è stato pubblicato sulla pagina Lega-Salvini Premier, dove il 15enne è stato bersagliato dagli insulti. A raccontare la vicenda è la stessa Selvaggia Lucarelli su TPI. Leon Pappalardo a Salvini: “Razzista” Selvaggia Lucarelli racconta quanto avvenuto nella mattinata, che sta scatenando non poche polemiche. Il protagonista della ... Leggi su thesocialpost

AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] #Salvini fa il fenomeno con un 15enne (figlio di Selvaggia Lucarelli) e la polizia prende le gen… - stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - fanpage : Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta pacificamente #Salvini, fermato dalla polizia. Rapida la replica d… - enricomontibell : La 'vendetta' di Salvini sul figlio di Selvaggia Lucarelli: lo dà in pasto alla Bestia e viene riempito di insulti - RitaCrocifoglio : RT @RadioSavana: Milano, il figlio di Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) attacca e insulta Salvini: 'Sei un razzista omofobo'. Poi vien… -