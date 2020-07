Scuola, Parabiago è Pronto a Ripartire (Di domenica 5 luglio 2020) Il comune di Parabiago, sito a nord-ovest di Milano, è Pronto a riaprire la Scuola rispettando tutte le misure di sicurezza previste. L’amministrazione di Parabiago è riuscita a pianificare operazioni di rinnovo e adeguamento per rendere classi e scuole praticabili entro settembre. “Permettere il normale svolgimento delle lezioni a settembre ci sembra davvero una priorità importante per i nostri ragazzi e insegnanti”. Spiega il sindaco Raffaele Cucchi. Prosegue: “Ci siamo, quindi, messi subito al lavoro e a disposizione delle direzioni didattiche per comprendere le necessità e le soluzioni compatibili con le nuove misure da adottare. Più di un mese di studio per arrivare ad individuare le soluzioni migliori e permettere ai nostri ragazzi di iniziare la Scuola a settembre in totale sicurezza mantenendo una ... Leggi su youreduaction

A Parabiago, un comune ad Ovest di Linate, nell’interland milanese, la scuola è pronta a ripartire rispettando tutte le linee guida ministeriali. Facilitata dalla dimensione territoriale non così ...

