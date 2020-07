"Schifoso linciaggio, qui si va in tribunale". Pierluigi Diaco sotto attacco sbrocca: una brutale minaccia (Di domenica 5 luglio 2020) Giorni movimentati per Pierluigi Diaco, il conduttore di Io e Te su Rai 1, finito nel mirino per una serie di uscite un poco controverse nel corso del suo format e per la polemica contro Alberto Matano: Diaco, infatti, ha de facto sostenuto che Lorella Cuccarini sia stata allontanata da La Vita in Diretta, il format di Rai 1, per colpa sua. E così, il conduttore ora è passato al contrattacco su Twitter, dove ha detto di sentirsi sotto attacco: "Resisterò a questo Schifoso linciaggio mediatico", ha messo in chiaro. E ancora: "Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho condiviso l'esperienza di Uno Mattina Estate nel 2010, passo alle azioni legali...", ha aggiunto riferendosi a un post di Georgia Luzi che, secondo alcuni, potrebbe averlo riguardato. "Ora basta", ha concluso Diaco. Leggi su liberoquotidiano

Nelle scorse ore, la conduttrice e attrice Georgia Luzi ha scritto su Instagram un lungo post di denuncia nei confronti di alcuni colleghi con cui ha lavorato. Tra le righe ha anche fatto espressament ...

Maurizio Gianotti, autore di Io e te: "Sono solidale con Diaco" e il conduttore si difende su Twitter

La rivelazione di Georgia Luzi e la smentita dell'autore: "quella storia è un'invenzione poco spiritosa" mentre Diaco parla di linciaggio mediatico su twitter. Attorno a Pierluigi Diaco si è creato un ...

