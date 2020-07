Santo del Giorno 5 Luglio: Sant’Antonio Maria Zaccaria (Di domenica 5 luglio 2020) Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote vissuto nel ‘500, è il Santo del Giorno 5 Luglio. Conosciamo più da vicino questa importante figura religiosa: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 5 Luglio: cenni biografici su Sant’Antonio Maria Zaccaria Antonio Maria nacque a Cremona nel 1502. Molto portato per gli studi, si laureò in filosofia e medicina a Padova, dopodiché tornò in famiglia. Presto crebbe in lui un forte sentimento religioso, che lo convinse a dedicarsi anche allo studio della teologia. Ordinato sacerdote, secondo la tradizione fu visto dai popolani con una aureola celeste intorno alla testa. Quando Antonio si recò a Milano, fu costretto a rendersi conto di come la città fosse in balia della corruzione più bieca e ... Leggi su pianetadonne.blog

