Sampdoria Spal 3-0 LIVE: Audero nega il gol a Murgia (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ferraris”, Sampdoria e Spal si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Spal 3-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Al via il match tra Sampdoria e Spal 3′ Ammonito Bertolacci – Primo cartellino giallo della gara per il fallo su Dabo 12′ Gol Linetty – Errore di Sala nel rinviare il pallone. Linetty si trova il pallone tra i piedi e dalla distanza batte Letica 21′ Parata Audero – Strefezza di testa fa rimbalzare il pallone a terra, Audero si supera e toglie il pallone dallo specchio di porta 27′ Cooling Break – Prima sosta per recuperare le energie e dissertarsi 30′ ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - beinsports_FR : [?? LIVE - 19H30] ???? #SerieA ?? beIN 1 : Parme - Fiorentina ?? beIN 2 : Cagliari - Atalanta ?? MAX 6 : Brescia - Hel… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Brescia 0-0 Verona Cagliari 0-1 Atalanta Parma 0-2 Fiorentina Sampdoria 3-0 Spal Udinese 1-0 Genoa #SSFootball - cesclovermadrid : ????Calcio Sampdoria 3-0 SPAL 1-0 K.Linetty 12'?? 2-0 M.Gabbiadini 45'?? 3-0 K.Linetty 45+3?? Cagliari 0-1 Atalanta… - emcito_Juve : RT @JuventusYYZ: Penalties AGAINST: Lecce 12 Brescia 10 Torino 9 Juventus 9 Sassuolo 9 Udinese 8 Fiorentina 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Caglia… -