Sampdoria, nuovo striscione dei tifosi contro il presidente: “Ferrero ladro infame” (Di domenica 5 luglio 2020) La Sampdoria di Claudio Ranieri è reduce dal successo esterno contro il Lecce, risultato fondamentale in chiave salvezza, ma la classifica non è il solo problema che affligge la società blucerchiata. I tifosi doriani, infatti, quest’oggi hanno esposto un maxi striscione contro il presidente Massimo Ferrero su Ponte Monumentale, in pieno centro a Genova: “Ferrero ladro infame”. I contrasti tra la tifoseria e il numero uno della Sampdoria proseguono da ormai più di un anno e, ora, si arricchiscono di un nuovo capitolo a pochi minuti dall’inizio del match interno contro la Spal. Leggi su sportface

