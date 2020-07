"Salvini puzza". L'ultimo schifo della sinistra: insulti al leghista per una frase mai detta (Di domenica 5 luglio 2020) Tre parole - "Salvini", "puzza" e "Mondragone" - creano un corto circuito sui social. Alcuni capiscono che il leader della Lega abbia offeso i meridionali, sostenendo che le loro esalazioni personali non profumano di J' Adore Dior. Altri hanno capito che, quella Salviniana, è stata un'ammissione di colpevolezza. E hanno iniziato a perculare l'ascella killer del capitano. Tanto che, in serata, l'hashtag #Salvinipuzza era al top delle tendenze di Twitter. In realtà, nella sua diretta video, Matteo ha espresso un altro concetto. Se l'è presa con i salotti «radical chic». Se trascorressi un paio d'ore in mezzo a «quella gentaglia» che li frequenta, allora si che puzzerei, ha detto. Fatto sta che ieri mattina, alle dieci, il leader leghista ha sfidato i manifestanti e si è presentato di nuovo a Mondragone. Stavolta però ... Leggi su liberoquotidiano

gjscco : RT @GASPARECARLINI: ?????????????????????? 'I PRIMI A VOLERE LA CADUTA DI QUESTO GOVERNO SONO I MEDIA CHE NON RICEVERANNO PIU' FINANZIAMENTI PUBBLICI.… - EmmaKump : RT @GASPARECARLINI: ?????????????????????? 'I PRIMI A VOLERE LA CADUTA DI QUESTO GOVERNO SONO I MEDIA CHE NON RICEVERANNO PIU' FINANZIAMENTI PUBBLICI.… - francotaratufo2 : RT @GASPARECARLINI: ?????????????????????? 'I PRIMI A VOLERE LA CADUTA DI QUESTO GOVERNO SONO I MEDIA CHE NON RICEVERANNO PIU' FINANZIAMENTI PUBBLICI.… - pittapittore : RT @GASPARECARLINI: ?????????????????????? 'I PRIMI A VOLERE LA CADUTA DI QUESTO GOVERNO SONO I MEDIA CHE NON RICEVERANNO PIU' FINANZIAMENTI PUBBLICI.… - ZoidbergDottor : RT @erretti42: Salvini e la puzza dopo Mondragone: 'Provate a stare tra quella gentaglia' Un vero statista. #PieniPoteri -