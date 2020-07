Salvini contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli: «Razzista e omofobo». Il ragazzo identificato dalla polizia (Di domenica 5 luglio 2020) Un ragazzo di 15 anni, che poi si è rivelato essere il figlio di Selvaggia Lucarelli, si avvicina al leader della Lega Matteo Salvini, stamattina al centro commerciale di Portello a Milano, per esprimere, con educazione, la sua opinione: «Vorrei ringraziarla per il suo governo omofobo e Razzista, lei utilizza ogni scusa per attaccare le persone di altri Paesi e, infatti, la comunità di colore ce l’ha quasi tutta con lei perché è Razzista». Il giovane, però, viene prima allontanato dalla scorta del leader della Lega, poi fermato per un controllo di polizia. Intanto i simpatizzanti di Salvini gli urlavano contro: «Ti vogliamo bene, vai via», come si vede nelle immagini pubblicate sui social da Local Team. La reazione del ragazzo «Non si può dire la propria opinione senza che succeda qualcosa. Ho detto che ... Leggi su open.online

