Salvini a Milano: «I delinquenti devono stare in galera. Basta con il buonismo della sinistra» (Di domenica 5 luglio 2020) «La via maestra è il voto. Lo prometto, facciamo di tutto per mandarli a casa il prima possibile». Lo dice Matteo Salvini, a un gazebo della Lega a Milano, rivolgendosi ai cittadini presenti. «Siamo nelle mani del buon Dio e degli italiani, io sono preoccupato più che per le manovre di Palazzo per la situazione economica e sociale. Cassa integrazione, posti di lavoro a rischio, l’allarme di Confindustria e Confcommercio». In più, dice, «mi preoccupa un governo litigioso e confuso, mi preoccupa la scuola, avere un ministro come l’Azzolina è un problema. Spero che gli italiani possano tornare a scegliere il prima possibile». Salvini: «Temo le cartelle di Equitalia e i cantieri fermi» Salvini non teme un’intesa segreta tra Forza Italia, Pd, Movimento 5 Stelle su legge elettorale e Mes e ... Leggi su secoloditalia

