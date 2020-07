Roma, senti Amelia: “Si può fare bel calcio. Basta vedere… la Lazio” (Di domenica 5 luglio 2020) Due sconfitte consecutive contro Milan e Udinese fanno risuonare l'allarme rosso in casa Roma. I capitolini sembrano ormai in caduta libera e rischiano seriamente di perdere anche il pass per l'Europa League. La sfida odierna contro il Napoli avrà dunque un valore elevatissimo per gli uomini di Paulo Fonseca. Eppure non mancherebbero gli eventuali esempi virtuosi da cui trarre spunto...caption id="attachment 977711" align="alignnone" width="1024" Amelia (getty images)/captionESEMPIONe è convinto Marco Amelia. Campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, l'ex portiere cresciuto nel vivaio della Roma ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "Ogni anno sembra sempre quello zero e dispiace per questo. A Roma si può fare calcio e lo dimostra la Lazio. L’augurio è che possa tornare a competere sul livello delle altre ... Leggi su itasportpress

StefanoGuerrera : C’è qualcosa di strano a Roma. È una questione di vibrazioni. Non funziona nulla, puzza, i mezzi non passano: è tut… - ItaSportPress : Roma, senti Amelia: 'Si può fare bel calcio. Basta vedere... la Lazio' - - TheButc88817311 : @giampodda @aleaus81 Senti un po', famo che te sei Totti e sei stato Er calciatore più forte della storia della Rom… - Mh_artLA : @mimlep @LUIGI_71043 @GliAutogol Dev'essere brutto vincere trofei, arrivare in Champions e non chiamasse Roma è ver… - smastro63 : @virginiaraggi Senti chi parla di faccia tosta, hai ridotto Roma alla stregua delle favelas e ancora parli? Incapace vai casa! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma senti Roma, senti Carles Perez: “Dobbiamo continuare a lottare e combattere” (FOTO) RomaNews Coronavirus, aumentano i cluster. Zaia spiega la nuova ordinanza che arriverà domani

Coronavirus, aumentano i cluster, mentre domani, lunedì, è attesa la nuova ordinanza del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha promesso misure più restrittive. Si tratta, come riporta l’ANSA, di n ...

Napoli-Roma, scocca l'ora di Milik e in difesa c'è il ritorno di Manolas

Napoli tra presente e futuro. Al San Paolo stasera c'è la Roma, squadra tabù degli ultimi anni a Fuorigrotta con l'ultima vittoria degli azzurri (2-0) nel 2014: un successo consentirebbe al Napoli di ...

Coronavirus, aumentano i cluster, mentre domani, lunedì, è attesa la nuova ordinanza del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha promesso misure più restrittive. Si tratta, come riporta l’ANSA, di n ...Napoli tra presente e futuro. Al San Paolo stasera c'è la Roma, squadra tabù degli ultimi anni a Fuorigrotta con l'ultima vittoria degli azzurri (2-0) nel 2014: un successo consentirebbe al Napoli di ...