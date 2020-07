Roma, i tifosi della Roma a Zaniolo: «Salvaci tu» (Di domenica 5 luglio 2020) I tifosi della Roma hanno incoraggiato Nicolò Zaniolo prima della partenza dei giallorossi per Napoli La Roma è partita questa mattina alla volta di Napoli, dove questa sera affronterà la squadra di Gennaro Gattuso per la 30a giornata del campionato di Serie A. Una sfida fondamentale, per i giallorossi, al fine di mantenere il quinto posto in classifica. La nota positiva in un momento difficile per la Roma è il ritorno fra i convocati di Nicolò Zaniolo, sei mesi dopo l’ultima volta. La presenza del centrocampista rappresenta uno stimolo per compagni e tifosi, i quali hanno gridato alla stazione Termini: «Zaniolo, Salvaci tu!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

