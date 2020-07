Roma, controlli movida a Trastevere: sorpreso pusher ‘a lavoro’ (Di domenica 5 luglio 2020) Era circa mezzanotte quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei servizi movida nell’area di Piazza Trilussa, ha notato due uomini ha sul ciglio della strada all’altezza di Ponte Sisto che, con fare circospetto, erano intenti a scambiarsi un oggetto. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” si sono avvicinati per procedere ad un controllo più approfondito che ha consentito di appurare quello che era a tutti gli effetti un tentativo di scambio di un panetto di sostanza stupefacente, tipo marijuana. Il pusher è stato portato presso gli uffici di via della Greca e in suo possesso sono state rinvenute 7 confezioni di droga. Il trentenne, originario della Repubblica del Gambia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito degli ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

