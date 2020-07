Roma-Cavani, parla l’intermediario: “C’è un’offerta ufficiale, l’ho presentata all’agente” (Di domenica 5 luglio 2020) Importanti aggiornamenti sulla trattativa per il passaggio di Edinson Cavani alla Roma in vista della prossima stagione. A parlare è l’intermediario Gaston Fernandez, che ai microfoni del quotidiano Ovacion ha confermato la proposta ufficiale messa sul piatto da un gruppo di imprenditori statunitensi vicino all’acquisto del club giallorosso, con Cavani che rappresenterebbe il bigliettino da visita: “C’è … L'articolo Roma-Cavani, parla l’intermediario: “C’è un’offerta ufficiale, l’ho presentata all’agente” Leggi su dailynews24

Luky70102753 : @Andrea_DiCarlo @AsrobeRoberto @siamo_la_Roma non potrebbe essere che invece sono settimane che il gruppo in gran s… - romanewseu : Roma, parla l’intermediario di #Cavani: “C’è un’offerta ufficiale” #ASRoma #RomanewsEU - forzaroma : #Cavani, l’intermediario: “Offerta ufficiale da un gruppo che vuole acquistare l'#ASRoma” - marco36438715 : @ianni_lorenzo @Sardanapalooo @FlavioMTassotti @Andrea_DiCarlo Come fa una nuova proprietà ad aver fatto offerta a… - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Fernandez (Intermediario Cavani): “C’e un gruppo che vuole comprare la Roma: se ci riuscirà il primo o… -