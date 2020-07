Roma-Cavani, arrivano conferme: “c’è l’offerta ufficiale per il Matador” (Di domenica 5 luglio 2020) La Roma punta senza mezzi termini l’arrivo di Edinson Cavani, un calciatore in grado di portare al salto di qualità per il reparto offensivo. Secondo il quotidiano sudamericano “Ovacion”, un gruppo di imprenditori americani in trattative per l’acquisto del club avrebbero presentato un’offerta al Matador per la prossima stagione. “C’è un’offerta ufficiale per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello e rappresentante di Cavani, ndc): se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra. Tutto dipenderà dal fatto di riuscire o meno a prendersi la Roma – ha sottolineato Gaston Fernandez, intermediario dell’operazione -. Perché, anche se ci sono molte trattative avanzate, non è facile acquistare un club di quel ... Leggi su calcioweb.eu

tuttonapoli : La Roma vuole Cavani, l'intermediario: 'C'è una proposta ufficiale' - sportli26181512 : Cavani, l'intermediario: 'Offerta ufficiale da un gruppo che vuole la #Roma': L'indiscrezione riportata dal quotidi… - ParticipioPart : @Chiariello_CS E non solo,#Adl li ha sempre rimpiazzati al meglio: via Quagliarella dentro Cavani, via Cavani dentr… - genovesergio76 : Eurosport : La Roma non molla Cavani: il Matador sarebbe il regalo della nuova proprietà - - sowmyasofia : Edison Cavani: c’è l’offerta della Roma -