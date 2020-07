Rocco Siffredi invita Bianca Guaccero a provare nel porno: “Manderesti tutte a casa” (Di domenica 5 luglio 2020) Nel corso di Detto Fatto, Rocco Siffredi con un videomessaggio ha invitato la conduttrice Bianca Guaccero a provare nel mondo della pornografia “Nel mondo del porno daresti cento volte di più, le manderesti tutte quante a casa”. Parole e musica di Rocco Siffredi, una delle più importanti star del porno a livello internazionale, che ha praticamente invitato Bianca Guaccero a provare nel mondo della pornografia. Il simpatico siparietto è avvenuto durante l’ultima puntata di Detto Fatto, quando la nota conduttrice Bianca Guaccero si è vista recapitare un videomessaggio in diretta da parte di Rocco. “Ma quanto sei bella Bianca? Sono un tuo grande fan”, così è iniziato il messaggio, scaturendo momenti di grande imbarazzo per la nota showgirl, che però ha saputo combattere alla grande. “Grazie per la fiducia ... Leggi su bloglive

Chiusura con il botto a "Detto Fatto". Gli animi sono quelli tipici di chi sta per andare in vacanza, così ci si concede il lusso anche di scavallare e fare battute un po' più pruriginose. Jonathan Ka ...

