Risultati 30ª giornata Serie A – L’Atalanta non sbaglia un colpo, Spal travolta dalla Samp: vittoria pesantissima del Brescia (Di domenica 5 luglio 2020) Gol e spettacolo nella trentesima giornata di Serie A, nel corso della quale le sorprese non sono mancate con le sconfitte di Lazio e Inter contro Milan e Bologna. Gabriele Maltinti/Getty ImagesDue ko che favoriscono l’Atalanta, a cui basta un rigore di Muriel per sbancare Cagliari e salire a meno uno dai nerazzurri. Successo esterno anche per la Fiorentina, che beneficia di due rigori segnati da Pulgar per vincere in casa del Parma, a cui non basta il penalty di Kucka. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Brescia, che stende al Rigamonti il Verona grazie a Papetti e Donnarumma, superando in classifica una Spal sconfitta nettamente dalla Sampdoria. L’Udinese si getta via invece nel recupero, facendosi rimontare due gol dal Genoa. Risultati 30ª giornata: Juventus-Torino 4-1 Sassuolo-Lecce 4-2 Lazio-Milan 0-3 Inter-Bologna 1-2 Brescia-Verona ... Leggi su sportfair

