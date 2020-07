Risolto il guasto allo Stir di Pianodardine, riparte la raccolta dei rifiuti indifferenziati (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIrpiniambiente comunica che, come da programma, è stato Risolto il problema tecnico che ha interessato l’impianto Stir di Pianodardine, e che a partire dalla serata di oggi, domenica 05 Luglio saranno regolarmente effettuate tutte le raccolte della frazione indifferenziata come da calendario. La società, inoltre, interverrà laddove sarà necessario rimuovere gli accumuli di indifferenziata che si sono verificati nei tre giorni di stop. Irpiniambiente si scusa per il disagio arrecato alla comunità e coglie l’occasione per ringraziare con sincero apprezzamento tutti i cittadini che hanno tenuto in casa i rifiuti indifferenziati nei giorni di stop alle raccolte L'articolo Risolto il guasto allo Stir di Pianodardine, riparte la raccolta dei rifiuti indifferenziati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

LuceverdeRadio : [AGG]????#Treni Linea AV Roma - Napoli risolto guasto alla linea Attivo servizio bus tra Napoli Centrale e Napoli A… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - InfoAtac : #info #atac - Linee tram 5-14-19 ripristinate su intera tratta (risolto guasto tecnico) #Roma - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: Linee tram 5-14 e 19 ripristinate sull'intera tratta (risolto il guasto tecnico). - romamobilita : Linee tram 5-14 e 19 ripristinate sull'intera tratta (risolto il guasto tecnico). -

Ultime Notizie dalla rete : Risolto guasto STIR DI PIANODARDINE, RISOLTO IL GUASTO: DA STASERA RIPARTE LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - Prima Tivvù Stir di nuovo in funzione, riparte la raccolta dell’indifferenziato

Risolto il guasto allo Stir di Pianodardine. Lo comunica Irpiniambiente. Da questa sera, dunque, sempre seguendo i calendari in vigore nei comuni serviti, riprende la raccolta della frazione indiferre ...

Trapani. Tranchida attacca e offende tutti. Scontro in consiglio comunale

Da sempre la dicotomia tra maggioranza e opposizione porta ad un ruolo delle parti che è democraticamente tutelato. L’opposizione fa da pungolo alla maggioranza eletta, discute e critica i provvedimen ...

Risolto il guasto allo Stir di Pianodardine. Lo comunica Irpiniambiente. Da questa sera, dunque, sempre seguendo i calendari in vigore nei comuni serviti, riprende la raccolta della frazione indiferre ...Da sempre la dicotomia tra maggioranza e opposizione porta ad un ruolo delle parti che è democraticamente tutelato. L’opposizione fa da pungolo alla maggioranza eletta, discute e critica i provvedimen ...