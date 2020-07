Rinnovo Donnarumma: c’è la proposta del Milan. I dettagli (Di domenica 5 luglio 2020) Il Milan lavora al Rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma: quinquennale a sei milioni di euro a stagione per il classe ’99 Il Milan segue le parole di Paolo Maldini e non intende perdere Gianluigi Donnarumma, colonna portante del progetto targato Ralf Rangnick. Sono stati avviati i contatti con l’agente Mino Raiola per il Rinnovo contrattuale del portiere classe ’99: pronta una proposta quinquennale su una base di sei milioni di euro a stagione, come riportato dal Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

