Rimini, aggressione choc: nigeriano massacra di botte avvocato “antirazzista” (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – Schiaffi, calci alle gambe e pugni in faccia. A Rimini, in uno studio legale a due passi da piazza San Babila, un 27enne nigeriano senza fissa dimora ha massacrato di botte una donna, avvocato di 35 anni che fa parte dell’Asgi, un gruppo di legali specializzato in studi giuridici su “la ricerca e la formazione sul diritto dell’immigrazione, l’asilo, la discriminazione e la cittadinanza”. Il legale, massacrato di botte dall’africano, sarebbe membro anche di un’associazione che promuove “l’interculturalità e l’antirazzismo”. La scioccante aggressione è avvenuta lo scorso mercoledì mattina e la vittima è stata portata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove è stata medicata e tenuta in osservazione qualche ora per i diversi colpi subiti alla ... Leggi su ilprimatonazionale

Mania48Mania53 : RT @IlPrimatoN: La donna, aggredita in ufficio, è l'ex legale dello straniero - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: La donna, aggredita in ufficio, è l'ex legale dello straniero - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: La donna, aggredita in ufficio, è l'ex legale dello straniero - MariMario1 : RT @IlPrimatoN: La donna, aggredita in ufficio, è l'ex legale dello straniero - andrea61990928 : RT @IlPrimatoN: La donna, aggredita in ufficio, è l'ex legale dello straniero -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini aggressione Rimini, aggressione choc: nigeriano massacra di botte avvocato “antirazzista” Il Primato Nazionale Si rompe il cinturino: fallito il furto del Rolex

Una nuova banda dei Rolex in azione a Riccione. Questa volta però il colpo non è andato a segno, cinturino del prezioso orologio si è spezzato e i rapinatori sono stati costretti a scappare a mani vuo ...

Rimini. Violenza sessuale su giovane e aggressione ai carabinieri: 21enne si becca tre anni

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...

Una nuova banda dei Rolex in azione a Riccione. Questa volta però il colpo non è andato a segno, cinturino del prezioso orologio si è spezzato e i rapinatori sono stati costretti a scappare a mani vuo ...Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...