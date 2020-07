RILEGGI LIVE - Napoli-Roma 2-1 (54' Callejon, 60' Mkhitaryan, 82' Insigne): è finita! Gli azzurri agganciano il 5° posto! (Di domenica 5 luglio 2020) 23.40 - E' finita! Il Napoli vince 2-1 contro la Roma! Grande vittoria strameritata degli azzurri che agganciano il quinto posto della Roma a quota 48 punti. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Napoli-Roma 2-1 (54' Callejon, 60' Mkhitaryan, 82' Insigne): è finita! Gli azzurri agganciano il 5°… - infoitsport : RILEGGI LIVE - Atalanta-Napoli 2-0 (48' Pasalic, 55' Gosens): ora la Champions è davvero lontana - perlarara7 : - infoitsport : RILEGGI LIVE - Atalanta-Napoli 2-0 (48' Pasalic, 55' Gosens): ora la Champions è davvero lontana - TUTTOB1 : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Benevento in A, frena il Crotone. Cittadella terzo, pari in extremis del… -

Ultime Notizie dalla rete : RILEGGI LIVE

ViViCentro

23.05 Il LIVE termina qui. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata ed invitarvi a restare su TuttoB per le analisi e le dichiarazioni dei protagonisti delle partite. 22.57 Terminate ...23.05 Il LIVE termina qui. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata ed invitarvi a restare su TuttoB per le analisi e le dichiarazioni dei protagonisti delle partite. 22.57 Terminate ...