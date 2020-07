“Riforma elettorale, la tentazione di Berlusconi”: i rumors raccolti da Paolo Becchi (Di domenica 5 luglio 2020) "E l'innocenza sulle gote tue/ due arance ancor più rosse". Berlusconi innocente? Certo, chi mastica un po' di diritto sa che i tre gradi di giudizio del caso Mediaset-Agrama furono una "porcata". E che la Cassazione si sia comportata come un "plotone di esecuzione" era evidente sin da subito. Ma per sette anni la narrativa mainstream è stata quella di un Berlusconi "evasore", un appestato da cacciare a pedate fuori dal Senato. Ciò che non è chiaro, invece, è perché l'intercettazione ambientale tra il "giudice pentito" Amedeo Franco e Berlusconi esca solo adesso, sei anni dopo la registrazione. Fatto sta che due giorni dopo la divulgazione dell'audio Berlusconi è ritornato prepotentemente al centro dell'attenzione, diventando per il governo Conte un'àncora di salvezza cui aggrapparsi, persino con un appoggio esterno o un cambio di ... Leggi su liberoquotidiano

