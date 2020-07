Rifiuta il Barcellona per giocare con Cristiano Ronaldo: la Juventus prepara il colpo (Di domenica 5 luglio 2020) La Juventus è una delle poche squadre italiane ad aver già compiuto qualche mossa di mercato. La società bianconera è riuscita ad accaparrarsi Arthur del Barcellona per la cifra non indifferente di 72 milioni di euro più bonus e il cartellino di Pjanic. Il bosniaco saluterà dunque dopo 4 anni in bianconero e come ultimo obiettivo ha quello di alzare la Champions a Lisbona. Paratici però nel frattempo avrebbe messo nel mirino un altro innesto per Maurizio Sarri.NDOMBELE STRIZZA L'OCCHIO ALLA Juventuscaption id="attachment 981403" align="alignnone" width="300" Ndombele (getty images)/captionIl giocatore in questione è Ndombele, centrocampista del Tottenham che a fine stagione saluterà gli Spurs dopo gli screzi con José Mourinho. Il francese classe '96 piace a tanti e secondo quanto riporta Don ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Rifiuta il Barcellona per giocare con Cristiano Ronaldo: la Juventus prepara il colpo - - wendy64678533 : È un giocatore che troppo spesso si sacrifica per amore della sua maglia. Che rifiuta il Barcellona perché lui ved… - oscarvalle1984 : RT @ilbianconerocom: #Juve, #Arthur già ad agosto? Si rifiuta di giocare la #Champions con il #Barcellona - CalcioJcom : New post: Arthur alla Juve già ad agosto? Si rifiuta di giocare la Champions con il Barcellona - ilbianconerocom : #Juve, #Arthur già ad agosto? Si rifiuta di giocare la #Champions con il #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta Barcellona Rifiuta il Barcellona per giocare con Cristiano Ronaldo: la Juventus prepara il colpo ItaSportPress Al Sadd, Xavi rinnova fino al 2021 con la clausola Barcellona

Lo spagnolo prolunga di un anno con il club del Qatar. Nell'accordo firmato dall'ex centrocampista di Spagna e Barcellona ci sarebbe una clausola per liberarsi in caso di chiamata dei blaugrana L'Al-S ...

"Xavi resta all'Al Sadd con clausola per il Barcellona"

BARCELLONA (Spagna) - Xavi sarà l'allenatore dell'Al Sadd anche nel 2021 ma con riserva. La stampa spagnola riferisce che l'ex centrocampista ha prolungato il contratto per un altro anno, ma nell'acco ...

Lo spagnolo prolunga di un anno con il club del Qatar. Nell'accordo firmato dall'ex centrocampista di Spagna e Barcellona ci sarebbe una clausola per liberarsi in caso di chiamata dei blaugrana L'Al-S ...BARCELLONA (Spagna) - Xavi sarà l'allenatore dell'Al Sadd anche nel 2021 ma con riserva. La stampa spagnola riferisce che l'ex centrocampista ha prolungato il contratto per un altro anno, ma nell'acco ...