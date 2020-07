“Ridicola e fascista, troppe ragnatele nella…”. Blogger recensisce un libro e l’ufficio stampa la insulta sui social (Di domenica 5 luglio 2020) “Ridicola, fascista e permalosa“. Questi sono gli insulti che l’ufficio stampa, ‘Il Taccuino’, ha rivolto pubblicamente a una Blogger, Daisy, che aveva recensito negativamente un libro ricevuto da loro. Una recensione pacata, in realtà, ma in cui sostanzialmente diceva di averlo abbandonato a metà. Prima il social media manager l’ha accusata di essere “poco professionale” per non aver terminato la lettura, poi ha alzato i toni con un post sul profilo della propria agenzia, parlando di “blog minuscoli che credono di essere la Rai” e aggiungendo nella didascalia una buona dose di volgarità e sessismo: “Tipica sindrome da troppe ragnatele accumulate nella f**a”. La vicenda è nata alcuni giorni fa, quando la Blogger ha postato – sul suo sito e poi sui suoi canali social – una ... Leggi su ilfattoquotidiano

SirDistruggere : Una ragazza non apprezza un libro che recensisce e l'ufficio stampa della casa editrice le commenta “Ridicola, fasc… - gallofranci : RT @DavidPuente: 'Ridicola, fascista e permalosa. Tipica sindrome da troppe ragnatele nella fica accumulate' è stato il 'commento', ingiust… - FQMagazineit : “Ridicola e fascista, troppe ragnatele nella…”. Blogger recensisce un libro e l’ufficio stampa la insulta sui social - Noovyis : (“Ridicola e fascista, troppe ragnatele nella…”. Blogger recensisce un libro e l’ufficio stampa la insulta sui soci… - SergioZ01 : RT @DavidPuente: 'Ridicola, fascista e permalosa. Tipica sindrome da troppe ragnatele nella fica accumulate' è stato il 'commento', ingiust… -

