Ricciardi sulla risalita dei contagi: “Bisogna mantenere alta la guardia. Il virus è ancora con noi” (Di domenica 5 luglio 2020) I focolai in Veneto hanno fatto salire il valore di Rt, e il numero di nuovi casi nel Lazio oggi supera, per la prima volta da settimane, quota 30, ma “possiamo dire che era tutto previsto. I focolai e i casi d’importazione sono la nuova normalità e lo saranno fino a che non avremo un vaccino e fino a quando gli altri Paesi non ridurranno la circolazione del virus”. Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute. “Dobbiamo essere bravi ad individuare i focolai e a circoscriverli, ed essere attenti agli arrivi internazionali, impedendo quelli da Paesi con circolazione sostenuta – ha spiegato l’esperto – Adesso le nostre armi sono test, tracciamento e comportamento responsabile. E’ ancora presto per dimenticarci di rispettare le misure. Il ... Leggi su sportface

Ricciardi su Coronavirus: "Probabilmente non ci sarà una seconda ondata" Liveunict | Magazine sull'Università di Catania
BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE 4 LUGLIO/ Coronavirus: +235 casi, 21 morti e 477 guariti

Bollettino Protezione civile con dati coronavirus di oggi, sabato 4 luglio 2020: +235 casi, 21 morti e 477 guariti. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull’epidemia Vertice Covid: Conte, Di Maio, S ...

Ricciardo: “A Palermo mi sono sentito un giocatore di Serie A. Cosa serve per la C? Terrei Felici”. E su Caserta…

Gianni Ricciardo è ripartito dal Seregno. Dopo aver conquistato la promozione in C col Palermo, il club rosanero ha deciso di fare altre scelte per l’attacco della prossima stagione. Intervistato da L ...

