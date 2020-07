Riapertura Scuola, Usr Lazio Cerca Spazi (Di domenica 5 luglio 2020) L’USR si sta adoperando per mettere a disposizione Spazi adatti ad accogliere gli studenti, in previsione della prossima Riapertura della Scuola. Nella Regione Lazio le lezioni probabilmente si terranno anche in caserme. “Adopereremo sale conferenze, mense, palestre, laboratori con una riorganizzazione interna. C’è anche chi non ce la fa: una Scuola su cinque si trova in questa situazione“. Cosi risponde il Dirigente dell’USR Lazio, Rocco Pinneri, al Fatto Quotidiano. “In quel caso useremo Spazi rimasti ad altre scuole, dopodiché con gli enti locali cercheremo altri soluzioni: anche le caserme, ho già preso contatti con i vertici dell’esercito. In ultimo ho ipotizzato l’uso di tensostrutture nei cortili e nei parcheggi e l’affitto di altri luoghi” conclude Pinneri. Leggi su youreduaction

CarloCalenda : Dalla riapertura è un continuo rimando. Task force, Stati Generali, Recovery plan annunciati e spariti, Scuola, MES… - NicolaPorro : Il ministro #Azzolina? Una non ne fa e cento ne pensa... Il commento di @MaxDelPapa #istruzione #scuola #riapertura… - matteosalvinimi : #Salvini: prioritario è dare certezze sulla scuola: il nostro è praticamente l'unico governo che non solo non ha ap… - PortalEducatori : #educatori (Sgambato (PD): linee guida per riapertura utili, ma arrivate in ritardo. Fondi europei, il 15% vada all… - Paola_Glmnn : RT @Adnkronos: #Scuola, la proposta: 'Per riapertura prevedere medico scolastico' -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Cosa si dice sulla riapertura della scuola Il Post Scuole superiori, la ripartenza è un rebus

PISA. Primo incontro per la riapertura delle scuole superiori. Si è svolto nella sala del consiglio provinciale, in piazza Vittorio Emanuele II, con tutti i dirigenti delle scuole superiori di Pisa e ...

La rivoluzione del traffico nel centro di Asti accende le polemiche sotto i Portici

soprattutto con la riapertura delle scuole». Dalla pasticceria Eden, Michele Pace contesta in modo deciso la scelta del Comune: «Ci sarà più inquinamento, al 100%. Qui, davanti ai Portici Rossi, non c ...

PISA. Primo incontro per la riapertura delle scuole superiori. Si è svolto nella sala del consiglio provinciale, in piazza Vittorio Emanuele II, con tutti i dirigenti delle scuole superiori di Pisa e ...soprattutto con la riapertura delle scuole». Dalla pasticceria Eden, Michele Pace contesta in modo deciso la scelta del Comune: «Ci sarà più inquinamento, al 100%. Qui, davanti ai Portici Rossi, non c ...