Retata ai Decumani durante la movida: 100 persone controllate (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha interessato via Monteoliveto, vico Carrozzieri, piazza del Gesù, via Mezzocannone, via De Marinis e via Costantinopoli, finalizzato a garantire il regolare svolgimento della “movida”. L’attività ha consentito di identificare 99 persone e di controllare 33 veicoli. durante la serata è stato denunciato, ai sensi dell’articolo 7 co.15bis del C.d.S., un uomo sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo al quale è stato anche notificato un ordine di allontanamento. In vico Carrozzieri a Monteoliveto sono stati controllati due locali: nel primo un dipendente è stato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Retata Decumani Napoli, scacco al clan Sibillo: 22 arresti per il racket alle pizzerie e ai negozi dei Decumani Il Mattino