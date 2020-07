Repubblica: Il quinto posto è il nuovo chiodo fisso di Gattuso (Di domenica 5 luglio 2020) Il quinto posto è il nuovo chiodo fisso di Gattuso, scrive Repubblica oggi, dopo la sconfitta con l’Atalanta che ha definitivamente cancellato il sogno di qualificazione Champions degli azzurri. Ma Gattuso non ce la fa a fermarsi e quindi niente cali di concentrazione, ha ribadito nella rifinitura di ieri al San Paolo. IlNapoli ha una motivazione supplementare: ha oramai messo nel mirino i giallorossi e una vittoria consentirebbe l’aggancio in classifica al quinto posto. Non varrebbe la Champions League, ma sarebbe comunque la certificazione di una squadra in ripresa e pronta a chiudere il campionato nel migliore dei modi dopo una lunga crisi che per alcuni mesi è sembrata irreversibile L'articolo Repubblica: Il quinto posto è il nuovo chiodo fisso di Gattuso ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: Il quinto posto è il nuovo chiodo fisso di #Gattuso - ilNapolista - romasulweb : Serie A, Napoli-Roma, tra intrecci di mercato e quinto posto - rep_roma : Serie A, Napoli-Roma, tra intrecci di mercato e quinto posto [di FRANCESCA FERRAZZA] [aggiornamento delle 21:37] - MacProslo : @repubblica Nel calcio girano molti più soldi e, in base all'articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto - vvlnapoli : Napoli, Gattuso scuote la squadra: 'Finiamo bene il campionato': Sfumata la Champions, domenica la Roma per il quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica quinto Coronavirus nel mondo: Trump festeggia il 4 luglio e attacca la Cina. Ma è boom di contagi la Repubblica Una crisi di ordinario ottimismo

Il Napoli sale fino a Bergamo per spingere l’Atalanta ancora più in alto. I dodici punti di vantaggio diventano 15. E ci sono tutti tra una squadra che gioca meglio nel primo tempo, ma si sfalda nei m ...

Coronavirus nel mondo: Trump festeggia il 4 luglio e attacca la Cina. Ma è boom di contagi

La pandemia ha provocato almeno 527.241 morti. Sono stati diagnosticati oltre 11 milioni di casi di infezione in 196 Paesi. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, con 129.657 morti. Seguono Brasil ...

Il Napoli sale fino a Bergamo per spingere l’Atalanta ancora più in alto. I dodici punti di vantaggio diventano 15. E ci sono tutti tra una squadra che gioca meglio nel primo tempo, ma si sfalda nei m ...La pandemia ha provocato almeno 527.241 morti. Sono stati diagnosticati oltre 11 milioni di casi di infezione in 196 Paesi. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, con 129.657 morti. Seguono Brasil ...