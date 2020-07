Real Madrid, Zidane infuriato: “Non è vero che vinciamo grazie agli arbitri!” (Di domenica 5 luglio 2020) Basta ancora una volta un guizzo di Sergio Ramos al Real Madrid per conquistare una vittoria preziosa. Stavolta non si tratta dei suoi proverbiali inserimenti, decisivi nelle finali di Champions League delle edizioni 2013/14 e 2015/16. In questo caso è stato sufficiente un calcio di rigore contro l'Athletic Bilbao in un match cruciale per le sorti della Liga, sempre più nelle mani dei Blancos. Le Merengues, infatti, vantano un margine di 7 punti sul Barcellona, in attesa del risultato dei catalani.caption id="attachment 625807" align="alignnone" width="1024" Zidane (Getty Images)/captionFURIAL'assegnazione del penalty decisivo, però, è stata accompagnata da vibranti polemiche. In molti hanno criticato l'operato della direzione arbitrale. Il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane si è scagliato verbalmente contro i contestatori al termine del ... Leggi su itasportpress

acffiorentina : Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ardico Magnini. Campione d'italia nel 1956 con la… - DiMarzio : #Inter, c'è l'annuncio: #Hakimi è un nuovo giocatore nerazzurro - MarcoBarzaghi : nessuna possibilità di recompra del Real Madrid per #Hakimi altra importante vittoria di Marotta e Ausilio @Sport_Mediaset - gustavmartinez7 : @deboramejia96 Creo que esta hablando del Real Madrid y el Barcelona hahahhahahahahaha - ItaSportPress : Real Madrid, Zidane infuriato: 'Non è vero che vinciamo grazie agli arbitri!' - -