Rave party non autorizzato in un’area boschiva di San Martino Alfieri (Di domenica 5 luglio 2020) Blitz di Carabinieri e Polizia per interrompere un Rave party non autorizzato in un’area boschiva di San Martino Alfieri (Asti) lungo il fiume Tanaro, in localit&agRave; Tanarella. I partecipanti erano all’incirca 400. La festa era iniziata la scorsa notte, nonostante le misure anti-covid-19, e stava andando avanti anche in mattinata, quando sono intervenute dalle forze dell’ordine. Dalle testimonianze dei residenti della zona, non si tratta della prima volta in cui viene organizzata una festa. Infatti gi&agRave; nello scorso weekend era stata segnalata musica ad alto volume risuonata per tutta la notte fino al mattino inoltrato. Leggi su laprimapagina

