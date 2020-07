Qui era solo un bambino, oggi è il “prete” più amato d’Italia: chi è? (Di domenica 5 luglio 2020) Nella fotografia postata in basso era solto un bambino, oggi invece è il “prete” più amato e stimato d’Italia: lo riconoscete? Terence Hill, Fonte foto: Instagram (@terencehillofficial)Occhi chiari, proprio come li ha oggi, un viso davvero mollato tenero ed un bellissimo accennato sorriso: avete capito chi è? Non è semplice riconoscerlo soprattutto perché sono trascorsi davvero molti anni dallo scatto di questa fotografia, ma gli occhi non mentono; è proprio lui l’indiscusso protagonista della nota fiction Rai ‘Don Matteo‘, Terence Hill. Nella foto in evidenza poteva avere circa 8 – 10 anni, ma già il suo volto era davvero molto espressivo. Non tutti, però, sanno che il vero nome dell’attore è Mario Giorotti ed è nato a Venezia il 29 marzo del 1939. Col ... Leggi su chenews

